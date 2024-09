Cheese and Onion Pie (Zwiebel-Käse-Pastete)

Der Teig für dieses Gericht heißt in England Shortcrust Pastry, das Besondere an diesem Mürbeteig ist, dass Mehl und Fett mit den Fingern verrieben und dabei ganz fein miteinander verwoben werden, so dass zunächst kleine Krümel entstehen. Die Teigmasse wird auf diese Weise sehr luftig. Durch die Zugabe von etwas Wasser wird daraus ein geschmeidiger, lockerer Teig.