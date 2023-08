Service Ausflug – Kostenlose Ausflugsziele in NRW

Kostenloser Tierpark in Bielefeld

Der Tierpark Olderdissen in Bielefeld verlangt keinen Eintritt und ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Rund 450 Tiere leben auf dem weitläufigen Gelände: von der Maus bis zum Bären. Alles Tiere, die in der Region heimisch sind. Keine verschleppten Exoten. Die Anlage ist so ansprechend gestaltet, dass sich sogar "Freigänger" gerne in ihr aufhalten.

Tierische Liebschaften

Eine ganz besondere Gänsefamilie

In Olderdissen geht es friedlich zu, gelegentlich geht die Liebe sogar über die Gattungsgrenzen hinweg: So hat sich eine Graugans-Mutter mit einem Kanada-Ganter gepaart. Herausgekommen sind drei niedliche Mischlingsküken.