Service Ausflug – Herbstliche NRW-Ausflüge

Wandern zwischen Rebstöcken in Oberdollendorf

In Oberdollendorf, einem Stadtteil von Königswinter, wird am Mittelrhein seit über 1000 Jahren Weinbau betrieben. Heute wachsen in Oberdollendorf Rebstöcke auf insgesamt acht Hektar – und durch dieses Rebenmeer führt ein Wanderweg, der en passant Wissen vermittelt.

Zur Weinlese ist Oberdollendorf besonders attraktiv.

Der 2,2 Kilometer lange Weinwanderweg ist als Lehrpfad angelegt. Zum Landschaftsgenuss kommen so spannende Infos zum Weinbau im Siebengebirge. Auf elf Schautafeln erfahren die Wanderer Wissenswertes über die Region und ihre Reben. Besonders schön sind die Weinwanderungen während der Lese, die jetzt, im Oktober, in vollem Gange ist.

Riesling wird zuletzt geerntet

Der Riesling ist heute wieder die bevorzugte Rebe im Rheinland und viele Kenner attestieren ihm eine zunehmende Qualität. So sollen einige der NRW-Weine fruchtige Pfirsich-, Apfel- oder auch Maracuja-Noten haben. Der Riesling wird grundsätzlich zuletzt geerntet, denn bei den eher säuerlichen Rieslingtrauben versuchen die Winzer noch die letzten goldenen Strahlen des Oktobers mitzunehmen.

Pilzland NRW

Pilze bestimmen zu können, schützt Mensch und Natur.

In den Wäldern zwischen Köln, Leverkusen und Bergisch-Gladbach wachsen Köstlichkeiten wie Steinpilze, Maronenröhrlinge und Pfifferlinge. Und die besten Stellen kennt Reinhard Wegner, promovierter Biologe und Sachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Er bietet "Ökologische Pilzwanderungen" an, bei denen die Teilnehmer die faszinierende Fülle der Pilze kennenlernen.

"Ökologische Pilzwanderungen" als Gruppen-Führungen

In den nächsten Tagen und Wochen gibt es mehrere Exkursionen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, etwa am 8./13./14. und 15. Oktober "Speisepilze und ihre Doppelgänger". Um zum Teil lebensgefährliche Verwechslungen auszuschließen, ist es wichtig, dass Pilzgänger ein solides Wissen haben. Genauso wichtig ist es dem Experten, Respekt vor der Natur zu vermitteln. Naturschutz geht über Sammelwut und geschützte Arten dürfen grundsätzlich nicht mitgenommen werden.

Kürbis-Ausstellung in der Voreifel

Herbst ist Kürbiszeit – und davon gibt es auf dem Krewelshof genug.

Auf dem Krewelshof in Mechernich entstehen Kunstwerke aus Kürbissen. In der Eigenwerbung ist von der größten Kürbisshow des Landes die Rede: überlebensgroße Tiere stehen rund um einen kleinen See und erzählen kleine Geschichten. Dieses Jahr heißt die Show "Fabelwesen in der Eifel" und es gibt Drachen & Co. zu sehen. Die Ausstellung dauert noch bis November. Für Familien werden Kombitickets angeboten.

Herbstlicher Kürbis-Genuss

Wer weniger an Kunst und mehr an Kulinarik interessiert ist, kann die erntefrischen Kürbisse im Hofladen des Krewelhof kaufen: Köstlichkeiten wie Kürbis-Pickels mit Peperoni und Senfkörner oder Hokkaido-Kürbis-Aufstrich sind im Angebot. Und im benachbarten Restaurant gibt es Kürbissuppe und Kürbiskuchen.

Autorin: Antje Zimmermann

Redaktion: Julia Lührs