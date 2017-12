Der WDR Publikumspreis

Ihre Stimme für die besten Stimmen.

Jetzt das beste Hörbuch 2017 wählen.

Es gibt Stimmen, die große Gefühle auslösen und Wunderbares bewirken können – zum Beispiel Ihre. Sagen Sie uns, welche Hörbücher Sie im Jahr 2017 ganz besonders begeistert haben, und entscheiden Sie mit, wer den WDR Publikumspreis – Mein Hörbuch 2017 gewinnt. Und vielleicht sind Sie sogar live bei der Preisverleihung dabei.

Und so stimmen Sie mit:

Mailen Sie uns bis 31. Dezember Ihre Lieblingshörbücher, die 2017 erschienen sind, und gedulden Sie sich ein wenig bis zum Januar, wenn die Top Ten Liste feststeht. Mehrfachnennungen sind bis 31. Dezember explizit erwünscht. In der zweiten und letzten Abstimmungsrunde haben Sie dann vier Wochen lang Gelegenheit, das Hörbuch 2017 zu wählen.

And the winner is... Mit ein bisschen Glück: Sie.

Unter allen, die mitgemacht haben, verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten für die festliche Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises am 6. März 2018. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) Wer weiß, vielleicht sind Sie ja unmittelbar dabei, wenn Moderator Götz Alsmann den Umschlag öffnet, in dem sich der Titel des Gewinnerhörbuchs verbirgt. Verliehen wird der Deutsche Hörbuchpreis in acht Kategorien. Und bei einer davon, dem WDR Publikumspreis – Mein Hörbuch 2017, kam es auf Ihre Stimme an.

Neben Götz Alsmann haben Yvonne Catterfeld als musikalischer Stargast und die Komikerin und Schauspielerin Cordula Stratmann ihr Kommen angesagt. Als Trägerin des Sonderpreises wird auch die Schauspielerin Eva Mattes vor Ort sein.