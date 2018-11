Vermögend, aber politisch bedeutungslos

Geboren wird Max am 4. Dezember 1808 in Bamberg. Seine Familie gehört zu einer Nebenlinie der Wittelsbacher. Der Großvater ist ein Vetter des bayerischen Königs Maximilian und ein Herzog "in" Bayern. Zum Titel "von" Bayern reicht es nicht, Zeichen für die politische Bedeutungslosigkeit.

Die ersten Lebensjahre leidet Max unter einem cholerischen Vater. Schließlich schickt der Großvater den Neunjährigen auf ein Münchner Internat. "'Er ist im Grunde genommen erlöst worden" , erklärt Biograf Alfons Schweiggert. Dort blüht Max auf, er entwickelt sich zu einem stattlichen jungen Mann.

Unglücklich verheiratet

Mit 26 Jahren erbt Max das beträchtliche Vermögen seines Großvaters. "Das hat ihm natürlich dann alle Möglichkeiten eröffnet" , sagt Schweiggert. Allerdings besteht der Großvater auch auf die Hochzeit mit Ludovika, Tochter des bayerischen Königs. Max und Ludovika können sich nicht ausstehen.

Schon die Hochzeitsnacht ist ein Debakel: Der Legende nach soll Ludovika den Gatten nach versuchter Annäherung in den Schrank gesperrt haben. Aus der unglücklichen Ehe gehen immerhin zehn Kinder hervor.

Herzog Max tröstet sich mit Affären und zahlreichen Hobbys. Dazu zählt sein Münchner Stadtpalais mit eigenem Theater und Zirkus. Auch seine pompösen Partys sind berühmt.