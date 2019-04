Vorrecht erst ab 1964

Doch Fußgänger können auch danach Straßen nicht sicher überqueren. 1955 kommen allein in Nordrhein-Westfalen fast 4.000 Menschen auf Zebrastreifen ums Leben. Ein gewichtiger Grund: Die Autofahrer sind gesetzlich nicht verpflichtet, an Zebrastreifen anzuhalten.

Erst ab 1964 haben Passanten ausdrücklich das Vorrecht. Wenn nötig, müssen Autofahrer nun warten und Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen.

Keine Tests mit 3D -Zebrastreifen

3D: Zebrastreifen erscheinen dreidimensional

Noch heute gibt es an den markierten Überwegen jedes Jahr rund zwei Dutzend Tote. Für mehr Sicherheit könnten 3D -Zebrastreifen sorgen, sagt Roland Stimpel vom Fachverband Fußverkehr. "Da malt man Zebrastreifen so auf, dass man von der Fahrbahn her den Eindruck hat, das seien richtige Balken."

In Island und Österreich werden solche Markierungen getestet. Das Bundesverkehrsministerium hat sich 2018 allerdings gegen solche Versuche in deutschen Städten ausgesprochen. Die Gefahr von Auffahrunfällen werde durch die Projektion von Hindernissen grundlos erhöht.