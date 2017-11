Ein riesiger Wolkenwirbel auf einem gerade einmal 16 mal 16 Zentimeter großen Bild löst am 3. März 1966 bei deutschen Meteorologen einen Sturm der Begeisterung aus. Es ist das erste beim Deutschen Wetterdienst aufgenommene Bild direkt aus dem All, gesendet von einem US -amerikanischen Wettersatelliten.

"Ich habe instinktiv gefühlt, da ist was ganz Tolles. Und das wird uns in der Meteorologie unglaublich weiterhelfen" , erinnert sich Tillmann Mohr. Er ist als junger Meteorologe beim Empfang live dabei und kümmert sich nun darum, die Wettervorhersagen mit Satelliten zu verbessern. Erst als Wissenschaftler, später als Präsident des Deutschen Wetterdienstes und als Generaldirektor der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (Eumetsat).

Wolkenwirbel über dem Atlantik

Bis zur Hilfe aus dem Orbit hatten europäische Wetterballons, Radiosonden und Wetterstationen am Boden Informationen zu Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit gesammelt. Diese Daten lieferten die Grundlagen für die Wetterprognosen.

Aber: Zwischen den Messstationen und dem Atlantik - der europäischen Wetterküche - hatte es riesige Datenlücken gegeben. Diese schließen nun die Aufnahmen des US-Satelliten. "Zum ersten Mal hatten wir ein Beobachtungssystem, was lückenlos beobachtet hat" , erklärt Mohr den wissenschaftlichen Nutzen der Bilder aus dem All.

Doch der US-Satellit kommt zunächst nur zwei Mal am Tag über Europa vorbei. Das reicht den Europäern bald nicht mehr. Deshalb baut die europäische Raumfahrindustrie einen eigenen Wettersatelliten "Meteosat1", der den Kontinent permanent im Blick haben soll.

Abflug beim dritten Versuch

Am 23. November 1977 - nach zwei abgebrochenen Versuchen - hebt "Meteosat1" vom US-Raumfahrtflugzentrum Cape Canaveral ab. Anfang Dezember schickt der Wetterspäher aus 36.000 Kilometern Entfernung die ersten Bilder von seinem Standort über den Äquator.