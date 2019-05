Drei Kugeln, keine Löcher - die Königsdisziplin des Billards ist Karambolage und deren komplizierteste Variante heißt Dreiband. So einfach die Regeln sind, so schwer ist die Umsetzung: Kugel eins muss Kugel zwei karambolieren, also treffen, drei Banden berühren, bevor schließlich Kugel eins Kugel drei touchiert.

"Das Wichtigste ist dieses räumliche Vorstellungsvermögen" , sagt Christian Rudolph, seit März 2019 Trainer der Nationalmannschaft. "Man muss sich sehr gut konzentrieren können." Und man müsse körperlich fit sein.