Theorie und Praxis

" Das Staatsoberhaupt und wir alle, die wir hier zu dieser festlichen Stunde zusammengekommen sind, werden nicht hinnehmen können, dass eine solche Veranstaltung in einen pseudorevolutionären Gesangsverein umfunktioniert wird “, wehrt sich denn auch Ministerpräsident Heinz Kühn (SPD). Tatsächlich hat Dortmund allen Grund zu feiern. Denn die Bemühungen, aus der Arbeiter- eine Universitätsstadt zu machen, reichen bis ins Kaiserreich zurück. Jetzt hat das Warten ein Ende.

Von Anfang an legt Gründungsrektor Martin Schmeißer großen Wert darauf, " keine Kopie von Bochum " zu gestalten, sondern will, dass sich beide Universitäten gegenseitig ergänzen. Deshalb wird in Dortmund der Fokus auf Technik und Naturwissenschaft gelegt. Zudem sind von den elf Fachbereichen der Anfangszeit sieben mit wirklichen Reformansätzen versehen. Innovativ ist zum Beispiel der so genannte integrierte Kurs in der Physik, den ein Experimentalphysiker gemeinsam mit einem theoretischen Physiker leitet.

Anfgangs skeptisch beäugt

So wird die Dortmunder Universität wie auch die anderen jungen Ruhrgebietsgründungen in den 1960er Jahren zum Symbol des Strukturwandels in einer Region, die umdenken muss. " Diese Aufbruchsstimmung, etwas Neues zu machen, das hat richtig Spaß gemacht ", wird sich der Physikprofessor und spätere zweite Rektor Erich te Kaat erinnern.