Zunächst drücken sich die Bildungspolitiker in den 1960er-Jahren davor, in NRW eine Reformhochschule zu bauen – und schieben Geldnöte vor, Ursache sei die Strukturkrise im Bergbau. Doch als auch Unternehmen mehr Hochschulen im Land fordern und fällt schließlich die Entscheidung für den Aufbau einer Universität in Ostwestfalen. Geistiger Vater der Universität Bielefeld ist der berühmte Soziologe Helmut Schelsky aus Münster, der wegen seiner nationalsozialistischen Vergangenheit heute umstritten ist.