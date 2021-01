Veto-Macht der großen Fünf

Der UN -Sicherheitsrat bildet die mächtigste Unterorganisation der Vereinten Nationen. Bei seiner ersten Sitzung am 17. Januar 1946 in London sind jedoch nur elf Nationen vertreten. Fünf von ihnen haben einen festen Sitz: die USA , die UdSSR , Großbritannien, Frankreich und China. Den Rest der Welt repräsentieren zunächst sechs, später zehn wechselnde UN-Mitglieder.

Das Veto einer der Großmächte reicht jedoch, um Beschlüsse zu blockieren. Mit seiner ersten Resolution beschließt der Sicherheitsrat die Gründung eines Sicherheitsausschusses aller Oberbefehlshaber. " Man wollte mit eigenen Truppen in militärische Konflikte eingreifen können, um dieses kollektive Sicherheitssystem wirksam zu machen ", so der Politologe und UN-Experte Johannes Varwick über die Geburtsstunde der späteren UN-Blauhelm-Truppen.

Politik hinter verschlossenen Türen

Seit 1952 tagt der Sicherheitsrat im Norwegischen Saal des UN-Hauptquartiers in New York. Vorbereitet aber werden wichtige Beschlüsse einige Schritte weiter – in einem kleinen fensterlosen Raum ohne Publikum.