Wickerts Lebensgeschichte beginnt am 2. Dezember 1942 in Tokio, wo Vater Erwin als Hörfunkattaché an der deutschen Botschaft arbeitet. Nach der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg ziehen die Eltern aufs Land nach Kawaguchi. 1947 kehrt die Familie nach Deutschland zurück. In Heidelberg wird sie wie andere Flüchtlinge zunächst zwangseinquartiert.

Erst Jura, dann Journalismus

Im Elternhaus geht es recht preußisch zu. Wickert beschreibt es später einmal so: "Als wir etwas erwachsener waren: Egal, wann du nach Haus kommst, um acht Uhr früh sitzt du am Frühstückstisch." Auch in der Schule seien "gewisse Leistungen" erwartet worden. "Das Wichtigste war sicherlich, dass man gelernt hat, Selbstvertrauen zu haben."