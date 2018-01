Fünf Berliner Studenten, undogmatische Linke und "Spontis", wollen einen Kongress organisieren. "Uns langt's jetzt hier" , heißt es in ihrem Aufruf. "Sie haben uns genug kommandiert, die Gedanken kontrolliert, die Ideen, die Wohnung, die Pässe, die Fresse poliert. Wir lassen uns nicht mehr einmachen und kleinmachen und gleichmachen!"

"Woodstock in Räumen"

Die Studenten streuen die Einladung über viele Kanäle. Über einen Umweg gibt es Kontakt zum französischen Philosophen Jean Paul Sartre. Dieser schreibt an den Rektor der Technischen Universität Berlin. Damit steht der Ort des Treffens fest, der Kongress gibt sich die selbstironische Parole "Tunix" ("Tue nichts"). Am 27. Januar 1978 beginnt die dreitägige Veranstaltung im Audimax der Universität. Die vermeintlichen Nichts-Tuer kommen zuhauf. Statt der erhofften 2.000 bis 3.000 Teilnehmer sind es rund 25.000.