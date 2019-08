Von Göttingen nach Heidelberg

Ein Bunsenbrenner im Einsatz

Geboren wird Robert Wilhelm Bunsen 1811 als jüngstes von vier Kindern in Göttingen. Der Sohn eines Bibliothekars promoviert bereits mit 20 Jahren in Chemie und Physik. Über Kassel, Marburg und Breslau landet der experimentierfreudige Wissenschaftler an der Universität Heidelberg. Dort setzt er auch zum ersten Mal seinen nach einem Modell des Experimentalphysikers Michael Faraday weiterentwickelten Brenner ein. Unter anderen zur Untersuchung von Salzen, die er aus Mineralwasser aufwendig einkocht.