Experimente in der Gartenlaube

Geboren wird Carl Remigius Fresenius am 28. Dezember 1818 in Frankfurt am Main. Schon als Kind ist sein Interesse an der Chemie geweckt. Ihn interessiert vor allem eines: aus welchen Bestandteilen ein Stoff besteht. Sein Buch "Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse" wird ein Bestseller. Bald folgen das Buch "Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse" und sein eigenes Labor, das Chemische Laboratorium Fresenius Wiesbaden.

Dort untersuchen er und seine Mitarbeiter, ob ein Zement funktioniert, ein Wein rein ist oder welche Stoffe im Mineralwasser vorkommen. " Fresenius hat in Deutschland allein über hundert Mineralbrunnen untersucht ", sagt Leo Gros.

Nachweis von einem Stücken Würfelzucker im Bodensee

Auch heute analysieren die Mitarbeiter im Institut Fresenius in Taunusstein bei Wiesbaden Mineralwasser, viel schneller und viel genauer als vor eineinhalb Jahrhunderten. Leo Gros erklärt: " Wenn man ein Stück Würfelzucker im Bodensee gleichmäßig verteilt und dann ein Glas Wasser entnimmt, können wir den Zucker in diesem Glas noch finden. " Auch Rasierer werden in dem Haus getestet – oder Geschirr auf seine Stabilität.

Die von Carl Remigius Fresenius gegründete Privatschule für Chemiker existiert ebenfalls als Hochschule für Angewandte Wissenschaften bis heute.

Carl Remigius Fresenius starb mit 78 Jahren in Wiesbaden.