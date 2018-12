Als sich Marie-Jeanne Bécu und Ludwig XV. begegnen, hat der König bereits Ehefrau und Geliebte verloren. Das Treffen ist kein Zufall. Die hübsche Blondine soll den alternden Monarchen aufmuntern und ihrem adligen Gönner Graf du Barry ein paar Vorteile verschaffen.

Der Plan geht auf: Ludwig XV. verfällt der 33 Jahre jüngeren Marie-Jeanne. Offenbar ist die ehemalige Klosterschülerin nicht nur sexuell versiert, sondern besticht mit Charme und Witz.

Gesellschaftsfähig für Versailles

Schon bald will Ludwig XV. die junge Frau nicht nur für gewisse Stunden, sondern ständig an seiner Seite. Kurzerhand manövriert man sie mit einigen Tricks zur Gräfin du Barry – bekannt auch als die Dubarry – und legitimiert sie für das königliche Versailles. So kann Ludwig XV. Gräfin du Barry im Frühjahr 1769 zu seiner "maîtresse en titre" machen, einer Nachfolgerin der verstorbenen Madame de Pompadour.