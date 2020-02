Mono-Landschaft der Vorstädte aufbrechen

Dem Juden Victor Gruen, 1903 geboren in Wien, gelingt 1938 die Flucht in die USA . " Sein ganzes Schaffen war geprägt von dem Versuch, zwischen beiden Kulturen zu vermitteln und zu übersetzen ", sagt Anette Baldauf. Die Soziologin von der Akademie der Bildenden Künste in Wien hat Gruens Memoiren herausgegeben.

In New York gestaltet Gruen Geschäfte und Schaufenster neu, wie eine Bühne, auf der die Produkte angestrahlt werden. Er entwirft Kaufhäuser und plant in den 1950er-Jahren die Vorstädte zu beleben.

Gruen fehlten Herz und Zentrum

" Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich in den USA eine Mono-Landschaft in der amerikanischen Vorstadt ausgebreitet, wo sich ein Reihenhaus an das andere reihte ", sagt Anette Baldauf. Was Gruen fehlt, ist ein Herz, ein Zentrum.