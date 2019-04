Mit dem Roman "Rebecca" gelingt Daphne du Maurier 1938 der Durchbruch. Millionen Menschen haben die geheimnisvolle Geschichte um den Landsitz Manderley und seine tote Herrin Lady de Winter gelesen.

Schauergeschichten aus Cornwall

Daphne du Maurier, geboren 1907 in London, ist die Tochter eines Schauspielers und Theatermachers und einer Schriftstellerin. Wie Rosamunde Pilcher liebt sie Cornwall. Tatsächlich lebt sie viele Jahre auf einem Anwesen in Cornwall, Menabilly, ihr Vorbild für Manderlay.

" Das herrliche Gefühl zu tun, was ich wollte. Ich bin eine leidenschaftliche Freiheitssucherin und das hat mein ganzes Leben angehalten ", sagt Daphne du Maurier, die immer finanziell sorglos lebt.

Sie schreibt keine reinen Liebesgeschichten, sondern Schauergeschichten in der Tradition der englischen Gothic Novel. Melodramatischen Kitsch nennen das einige Literaturkritiker der 1950er-Jahre. " Daphne du Maurier galt als Unterhaltungsautorin, was damals negativ besetzt war ", sagt die Anglistikprofessorin Claudia Lillge.

Es gibt immer eine "Rebecca"-Ausgabe zu kaufen

Doch das Publikum liebt ihre Geschichten. Viele ihrer Bücher und vor allem die Filme, denen sie zugrunde liegen, werden Welterfolge.

Als Daphne du Maurier ab 1977 aus Altersgründen nicht mehr schreiben kann, soll sie die Lust am Leben verloren haben. Die letzten Jahren soll sie sich letztendlich zu Tode gehungert haben. Sie stirbt am 19. April 1989 in ihrem geliebten Cornwall.