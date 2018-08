Diesen eigenartig stechenden Geruch, der bei Zerlegung von Wasser durch elektrischen Strom entsteht, haben Chemiker vor ihm bereits bemerkt. Christian Friedrich Schönbein aber erforscht als Erster die Ursache und entdeckt so 1839 ein aus drei Sauerstoffatomen bestehendes Gas. Er nennt es Ozon – nach dem griechischen Wort für "das Riechende".

Schönbein ist überzeugt, dass Ozon " im Haushalt der belebten wie unbelebten Natur eine große und jetzt noch ungeahnte Rolle spielt ". Die Eigenschaften des Supersauerstoffs zu entschlüsseln gelingt ihm jedoch nicht. Zu Lebzeiten berühmt wird er dafür als Erfinder der Schießbaumwolle, auf deren Grundlage die erste Kunstfaser, das Zelluloid und das Dynamit entstehen.

Tod durch Milzbrand

Der 1799 geborene Färbersohn fällt schon in der Volksschule als Forschertalent auf. Mit 21 Jahren leitet Schönbein bereits ein Chemiewerk in Erlangen; zehn Jahre später lehrt er an der Universität Basel. Den Doktortitel der Chemie verleiht man ihm, ohne eine Dissertation zu verlangen. 1835 wird er in Basel zum ordentlichen Professor für Physik und Chemie berufen.

In 30 Jahren Forschung versucht Schönbein, die Geheimnisse des Ozons zu entschlüsseln. Er entwickelt Messprogramme, findet geringe Mengen des Gases in unserer Atemluft und sucht nach industriellen Anwendungsmöglichkeiten.