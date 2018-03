Clintons Mann fürs Klima

Als Albert Arnold Gore am 31. März 1948 in Washington zur Welt kommt, ist sein Vater überzeugt, dass der Sohn einmal US -Präsident werden wird. Al Gore senior ist Senator von Tennessee und sieht sich als Begründer einer neuen Politiker-Dynastie.

Al Gore mit Volunteers der UN-Klimakonferenz 2017 in Bonn

Der hochintelligente Sohn erfüllt die väterliche Marschroute, wird Kongressabgeordneter und Senator. Bereits in seinen frühen Jahren in Washington findet Gore im Klimawandel sein Lebensthema. " Dieses Interesse war wohl der Grund, warum Clinton ihn als Vize auswählte ", meint Gores Ex-Wahlkampfmanager Tony Coelho.

Gore arbeitet sich gründlich in die komplexe Materie ein und schreibt 1992 mit "Earth in the Balance" ein Buch, das selbst Experten beeindruckt. Als Vizepräsident treibt er das Thema Erderwärmung voran und verbucht 1997 mit der Verabschiedung des Kyoto-Protokolls zur Reduzierung von Treibhausgasen seinen größten Erfolg. Das braucht allerdings noch bis 2005, bevor es in Kraft tritt.