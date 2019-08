Der Liebeskrieg des berühmtesten Glamour-Paars der Filmgeschichte versorgt die Weltpresse über Jahre mit Skandalen und Schlagzeilen. Viele Rollen nimmt Burton nur an, um die Taylor mit Juwelen überschütten zu können. Ihr gemeinsamer schonungsloser Auftritt in dem preisgekrönten Trinker-Drama "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" spiegelt die exzessive Beziehung des Paares, das zwei Mal heiratet und beide Male scheitert.

Taylor und Burton in "Wer hat Angst vor Virginia Woolf"

Taylor, die strahlende Diva, kassiert für ihre intensive Darstellung ihren zweiten Oscar, Burton dagegen geht wieder leer aus. Seine unersättliche Liebe fristet ihr Dasein nun im Schatten von Liz Taylors Ruhm. Als desillusionierter Agent Leamas kann er 1965 in dem John-le-Carré-Thriller "Der Spion, der aus der Kälte kam" brillieren.

Letzte Rolle in Orwells "1984"

Bis in die 80er Jahre nimmt Burton fast wahllos jedes Rolle an. Sein Name hat noch Zugkraft, doch sein Charisma leidet unter dem massiven Alkoholmissbrauch. Ausgebrannt schreibt er in sein Tagebuch: " Warum drehe ich einen Film, der mich so langweilt? Warum lasse ich mich überreden, etwas Mittelmäßiges zu machen ?"

Angewidert von sich selbst und der Schauspielerei vertieft sich Burton in die Literatur, besonders in die Lyrik seines nicht minder alkoholsüchtigen Landsmannes Dylan Thomas, den er seit seiner Jugend verehrt.