Blütezeit beginnt im 15. Jahrhundert

Timbuktu liegt wenige Kilometer nördlich des Flusses Niger. Sanddünen und Geröllflächen umgeben die rund 1.000 Jahre alte Stadt. Deren Blütezeit beginnt 1468 mit der Dominanz der Berber, die weit über ein Jahrhundert anhält. Der Islam ist schon damals die vorherrschende Religion.

Die Stadt steigt zum Knotenpunkt für den Sklaven-, Gold- und Salzhandel durch die Sahara auf. Im 16. Jahrhundert ist Timbuktu ein geistig-kulturelles Zentrum in Nordwestafrika. Händler und Religionsgelehrte kommen von weit her. In dieser Zeit entstehen viele Mausoleen für lokale islamische Heilige. Sie repräsentieren seit Jahrhunderten die vielen Volksgruppen unterschiedlicher Hautfarben: Schwarzafrikaner, Berber, Araber.

Tuareg rebellieren gegen Lebensbedingungen

Timbuktu gilt als Stadt der 333 Heiligen. Drei Moscheen und viele Grabbauten sind aus jener Zeit erhalten - bis die "Ansar Dine" auftauchen, die selbst ernannten "Unterstützer des Glaubens". Der Konflikt, in dessen Folge die Mausoleen zerstört werden, ist ursprünglich allerdings nicht religiös besetzt.

Durch die Unabhängigkeit von Mali, Niger und Algerien Anfang der 1960er Jahre leben die Tuareg-Berber plötzlich in unterschiedlichen Staaten. Nach verheerenden Dürren spitzt sich ihre Lage zu. Die Tuareg rebellieren, doch ihr Leben verbessert sich nicht. Viele von ihnen gehen nach Libyen und werden von Diktator Gaddafi als Söldner angeworben.