Schließlich sinkt die Produktwerbung bei den "Tausend Tele-Tips", dafür steigt der Erziehungsanteil. Es entstehen Filme mit Hygieneinformationen, Arbeitsschutzanweisungen und Energiesparideen.

Faktisches Verbot

In den 1970er Jahren kann Werbung nicht mehr über Waren- und Qualitätsmängel hinwegtäuschen. Im Frühjahr 1975 wird Werbung in der DDR faktisch verboten. Erlaubt ist sie nur noch für einzelne Bereiche, etwa für Kulturpolitik, Lotterie und die Teilnahme an Messen.

Die "Tausend Tele-Tips" laufen allmählich aus. Die letzte Sendung wird am 15. Februar 1976 ausgestrahlt. Insgesamt hat die "Hauptabteilung Werbefernsehen" des DFF rund 5.500 Werbefilme aller Art produziert.

