Die Ehe als Makel

"Es waren zwei Durchgänge, die bewertet wurden, und daraus ergab sich dann eben die Siegerin" , erklärt Horst Klemmer, der die Wahl als Teenager erlebt und später Miss-Wahlen organisiert hat. Neben der Jury darf auch das Publikum abstimmen und findet schnell eine Favoritin.

Die 24-jährige Susanne Erichsen verzaubert mit ihren hohen Wangenknochen und den mandelförmigen Augen die Gäste im Saal. Es gibt nur ein Problem: Sie war schon einmal verheiratet, und eine Miss Germany muss ein "Fräulein" sein. Die Berlinerin kann die Jury überzeugen, dass ihre kurze Ehe mit einem Norweger längst annulliert wurde.

Vom Arbeitslager auf den Laufsteg

Mit der Hochzeit hatte Susanne Erichsen gehofft, dem Leben in der zerbombten Heimat zu entkommen. Doch auf den Weg nach Norwegen wird sie von den Sowjets in ein Arbeitslager verschleppt, zwei Jahre lang muss sie Steine schleppen und unter Tage Kohle fördern.

Gezeichnet von Unterernährung, Kälte und Krankheit kehrt sie 1947 zurück, wird von der Mutter aufgepäppelt und fällt fortan durch ihre Schönheit auf. In Baden-Baden wird sie schließlich zur schönsten Frau im ganzen Land gekürt. Der Titel beschert Susanne Erichsen einen Job als Mannequin und führt sie 1952 als Modebotschafterin in die USA .

Dort fliegen ihr sofort die Herzen zu, die Presse feiert sie als "Fräuleinwunder". Auch, weil die dunkelhaarige, elegante Dame so gar nicht dem Klischee des drallen, blonden Nazi-Mädels oder der zerzausten Trümmerfrau entspricht.

Die schöne Repräsentantin der Bundesrepublik

"Sie erreichte mehr in Amerika als so mancher Politiker. Die Misswahlen hätten damals keine bessere Repräsentantin haben können", ist Horst Klemmer überzeugt. Susanne Erichsen verlegt ihren Wohnsitz nach New York, arbeitet als hoch bezahltes Top-Modell.

Mitte der 60er Jahre kehrt sie in ihre Heimatstadt Berlin zurück, gibt ihr Wissen in einer eigenen Mannequin- und Fotomodellschule weiter. Susanne Erichsen stirbt 2002 mit 76 Jahren.

