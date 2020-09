1520 wird der Habsburger Karl V. Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Zur gleichen Zeit verbrennt Martin Luther in Wittenberg den gegen ihn erlassenen päpstlichen Bannbrief. Der Hass zwischen Protestanten und Katholiken verschärft die Kriege, die Karl V. und sein Bruder Ferdinand, Erzherzog von Österreich, gegen Frankreich und England um die Hegemonie in Europa führen.

Die Kriege im Westen binden die Kräfte der Habsburger und erschweren ihnen die Verteidigung der Ostgrenzen und den Erhalt ihres Machtanspruchs in Ungarn. Als Frankreich ein taktisches Bündnis mit den Osmanen eingeht, rückt ein Herrscher in den Brennpunkt der europäischen Politik: Süleyman I. , genannt " der Prächtige ", geboren um 1495 in Trabzon. Am 21. September 1520 besteigt er als zehnter Sultan des Osmanischen Reichs den Thron.