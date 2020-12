In der Silvesternacht 2015 gehen bei der Kölner Polizei mehrfach Notrufe ein. "Wir sind gerade in Köln und sind gerade durch den Hauptbahnhof durch den Eingang gelaufen" , sagt eine Anruferin. "Da stehen lauter Leute, und wenn man da durchläuft, dann grapschen die einen, langen unters Kleid, und alles. Aber so richtig." Wie ihr geht es vielen Frauen.

"Es waren entsprechend viele Männer und dementsprechend viele Hände - und die waren überall" , sagte Augenzeugin Claudia Vosen dem WDR . "Finger in Körperöffnungen, es wurde in die Hose oben rein, in den Hosenbund von hinten, zwischen die Beine, oben an die Brüste."