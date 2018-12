Rund 250 Polizisten, Steuerfahnder und Staatsanwälte durchsuchen am 15. November 2006 die Siemens Zentrale am Wittelsbacher Platz in München. Der Verdacht: Siemens verfügt über ein System von schwarzen Kassen, mit deren Hilfe man sich jahrelang Aufträge verschafft haben soll.

"Ich glaube, man hat es nicht für möglich gehalten, dass das bei so einem Unternehmen mit einem sehr, sehr guten Namen auch möglich war ", erinnert sich Gerhard Grewe, Wirtschafts-Professor an der Universität Münster. Siemens mit seiner 160-jährigen Firmengeschichte gilt lange als Vorzeigeunternehmen für "Made in Germany".