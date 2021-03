All diese Fähigkeiten verdankt sie dem Trickfilmzeichner Friedrich Streich. Er haucht der Maus Leben ein und stellt ihr im Laufe der Jahre mit Elefant und Ente zwei unzertrennliche Freunde zur Seite. Auch für die typischen Maus-Geräusche ist Streich zuständig: " Die Schritte machen wir mit der Kokosnuss. Und wenn sie blinzelt, da nehmen wir Kastagnetten ", so der Zeichner.

Komplexe Themen leicht erklärt

Neben den Maus-Spots gehören seit jeher auch die Sachgeschichten zum Konzept der Sendung. Darin erklären Armin Maiwald sowie Christoph Biemann und seit 1999 auch Ralph Caspers in kleinen Einspielfilmen auf einfache Art und Weise komplexe Vorgänge und Themen. Wie kommen die Löcher in den Käse und wie funktioniert die Bundestagswahl? Und woher weiß die Kopfschmerztablette, dass sie in den Kopf muss, wo sie doch im Magen landet? Es gibt kaum eine Frage, der sich die Maus in den letzten 50 Jahren nicht gewidmet hätte.

Die längste und aufwändigste Sachgeschichte handelt vom Bau eines Flugzeugs. In neun Teilen zeigt Armin Maiwald Schraube für Schraube wie ein riesiger Passagierflieger entsteht. Dabei ist Redakteur Jochen Lachmuth eines ganz wichtig: " Wir sind nicht die Lehrer der Nation, sondern wir verstehen uns immer noch als Unterhalter. Wenn dabei etwas hängen bleibt, ist es gut. "

Inzwischen ist die Maus das Aushängeschild für spielerische Bildung. Sie war im Weltall, hat das Bundesverdienstkreuz und unzählige Medienpreise eingeheimst. Andere würden da sicher ausflippen. Nicht so die Maus. Die genießt und schweigt.