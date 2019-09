Erfolg mit Folgen

Mit den Jahren wird der Erzählstil temporeicher: "Weil der Spatz überall hingehen konnte, haben wir gedacht, mit ihm an Orte hinzugehen, wo Kinder normalerweise nicht hinkommen" , so Maiwald. Der Vogel lässt sich in einer Bank sogar den Kreislauf des Geldes veranschaulichen.

Aus der ganzen Bundesrepublik kommt damals Post in die Redaktion - voll mit Wünschen von Orten, die der Spatz noch besuchen soll. Immer wieder bildet sich beim Dreh auf dem Wallrafplatz sofort eine Gruppe Schaulustiger - die im Bild herumsteht.

Phantom-Team lenkt ab

Am Ende sind Regisseur Maiwald und das gesamte Filmteam selbst um sechs Uhr morgens nicht mehr ungestört. "In den letzten Folgen haben wir sogar mit einem Phantom-Team gedreht" , sagt Maiwald. Eine zweite Kamera und ein zweiter Spatz hätten die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, damit die Crew ihre Dreharbeiten erledigen konnten.

Ohne diesen Stress wäre die Serie fortgesetzt worden. 1976 wird die Sendung eingestellt. 32 Folgen davon sind erhalten geblieben - ebenso wie die Platane des Spatzes: Sie steht bis heute auf dem Wallrafplatz.