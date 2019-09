Entwurf nach Wagners Bühnenbildern

Begeistert berichtet Ludwig II. Wagner von seinem ersten Bauprojekt: " Ich habe die Absicht, die alte Burgruine Hohenschwangau (…) neu aufbauen zu lassen im echten Stil der alten deutschen Ritterburgen ." Neuschwanstein, wie er sein erstes Schloss bei Füssen nennt, soll ihm allein als Refugium vor der lärmenden Welt dienen.

König Ludwig II. von Bayern

Entworfen wird Neuschwanstein von dem Theatermaler Christian Jank. Auf Ludwigs Wunsch verwendet Jank Bühnenbilder zu Wagners "Lohengrin" und "Tannhäuser". Außerdem orientiert sich der König an mittelalterlichen Bildern, an der Wartburg, den Burgen des Rheintals und an den Schlössern der französischen Könige.

Alle diese Bauwerke kennt Ludwig II. aus eigener Anschauung. Der Grundstein für sein Schloss Neuschwanstein wird am 5. September 1869 gelegt. Während der Bauarbeiten, bei denen modernste Technik zum Einsatz kommt, lässt Ludwig die Pläne immer wieder ändern, was die Kosten in die Höhe treibt.

Dem König droht die Pfändung

Mit einem Königshaus im Wetterstein und den Schlössern Linderhof und Herrenchiemsee nimmt Ludwig II. neue kostspielige Projekte in Angriff. Schließlich ist er durch Kredite so verschuldet, dass ihm, bei einem Monarchen eigentlich undenkbar, die Pfändung droht. Allein die auf 3,2 Millionen Mark veranschlagten Kosten für Neuschwanstein fallen am Ende doppelt so hoch aus – obwohl mehrere geplante Teile nicht gebaut werden. Die bayerische Regierung sieht nur einen Ausweg.