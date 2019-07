Der nicht gehörte Mahner

Geboren wird Jungk 1913 in Berlin. Als Jugendlicher sympathisiert er mit den Kommunisten, um sich auf dem Laufenden zu halten, kauft er bisweilen 15 Zeitungen am Tag. Angeregt wird er durch den mit der Familie befreundeten " rasenden Reporter " Egon Erwin Kisch. Am Tag des Reichstagsbrands 1933 wird er verhaftet, weil er das Titelblatt des "Völkischen Beobachters" vom Schwarzen Brett an der Universität entfernt.

Nach seiner Freilassung geht Jungk nach Paris, wo er für mehrere Pressedienste arbeitet. 1936 kehrt er nach Deutschland zurück und arbeitet im Untergrund. Als das zu brisant wird, flieht er über die Tschechoslowakei in die Schweiz. Schon 1942 versucht er, die Existenz deutscher Konzentrationslager publik zu machen. Aber man glaubt ihm nicht.

Inspirationsquelle für Dürrenmatts "Physiker"

1945 geht Jungk als Korrespondent der Schweizer "Weltwoche" in die USA . Eher durch Zufall wird er im Kapitol Ohrenzeuge eines Gesprächs zwischen Militärs und Ingenieuren über die weitere Nutzung der Atomtechnologie - und beschließt daraufhin, über den Zusammenhang von politischer Macht und Forschung zu schreiben. Ergebnis sind die Bücher "Die Zukunft hat schon begonnen" (1952) und der Bestseller "Heller als tausend Sonnen" (1956). Letzterer inspiriert Friedrich Dürrenmatt zu seinem Stück "Die Physiker" (1961).