Als Rembrandt van Rijn 1642 seine berühmte "Nachtwache" malt, sind Aufträge von Schützengruppen in den Niederlanden keine Seltenheit. Aber der Künstler will kein steifes Gruppenporträt, wie es üblich ist. Er will eine belebte, dramatische Situation.

So erzählt Rembrandt eine Geschichte: Die Kompanie des Hauptmanns Frans Banning Cocq und seines Leutnants Willem van Ruytenbuch hat sich versammelt, um die Stadt zu verteidigen. Der Trommler mahnt zum Abmarsch, die Schützen in ihren Uniformen laden ihre Gewehre. Durch Schlaglichter hervorgehoben sind die beiden Befehlshaber der Gruppe und die kleine Frau im Hintergrund.

Im Übrigen müssen die Verewigten je nach dem Platz, den sie einnehmen, mehr oder weniger zahlen. Rembrandt ist nicht nur Maler, er ist zu dieser Zeit auch kluger Unternehmer.