Die Vorgeschichte zur Weißen Weihnacht beginnt viel früher. "Das gesamte Jahr 2010 hatte eine ungewöhnliche Zirkulation der Atmosphäre auf der gesamten Nordhalbkugel", erklärt Bernhard Pospichal von der Universität Köln. Dadurch kann die kalte Luft aus Norden weiter nach Süden kommen als üblich.

"Der heftigste Schneefall seit 102 Jahren"

Das Tief Petra führt vor Heiligabend schließlich zu einer sogenannten "Luftmassengrenze", einer scharfen Grenze zwischen warmer und feuchter Luft. " Es kann sein, dass warme Luft aus dem Süden in höheren Schichten viel Feuchtigkeit mitbringt, aber am Boden weiterhin kalte Luft liegt. Das führt dann eben zu diesen extremen Schneefällen an so einer Luftmassengrenze", sagt Pospichal.

Im Rheinland und Westfalen fällt so viel Schnee wie seit Jahrzehnten nicht mehr. "Der heftigste Schneefall seit 102 Jahren", titelt die "Aachener Zeitung". In den Teilen Deutschlands, wo Schneemassen nicht zum Winter gehören, wird das Reisen zum Kraftakt: Die Sommerreifen der Lkw kapitulieren, Autofahrer drohen in Staus einzufrieren, Züge verlieren sich im weiten Weiß und Flugzeuge müssen am Boden bleiben.

Warnung vor langen Eiszapfen an den Häusern

Die Weiße Weihnacht wird für die Städte zur Belastungsprobe: Köln stellt zum ersten Mal seit 100 Jahren den Busbetrieb ein. Weil Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen könnten, sperrt Münster einen Waldfriedhof. Das Aachener Ordnungsamt warnt vor Dachlawinen und langen Eiszapfen an den Häusern.

Aber bei den meisten Menschen überwiegt die Freude, sie genießen Spaziergänge und Schneeballschlachten an den Feiertagen. Selbst Meteorologe Pospichal freut sich über den Schnee. Dann zieht es ihn raus, auch zum Schlittenfahren mit Kollegen. "Jeder freut sich, wenn es mal schnei t."

Kalter Dezember, warmer Januar