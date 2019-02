Festgefrorene Schiffe

In der Fußball-Bundesliga fallen reihenweise Spiele aus. An der Kieler Außenförde sind Schiffe im Packeis eingeschlossen. An der nordamerikanischen Ostküste herrscht ebenfalls Schneealarm: Über mehrere US -Bundesstaaten fegen Schneestürme hinweg und legen das öffentliche Leben praktisch lahm.

In den Höhen der Sahara

"Sogar in der Wüste Sahara schneit es" , teilt Tagesschau-Sprecherin Berghoff am 18. Februar 1979 mit. An den beiden Tage zuvor ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ( DWD ) ein Schnee bringendes Tief über der Sahara unterwegs gewesen.

Der Schnee fiel in einer hoch gelegenen Gegend von Algerien: in Ain Sefra auf einer Höhe von mehr als 1.000 Metern über dem Meeresspiegel. Das ist dort, wo sich Sahara und Atlasgebirge treffen.

Kaltluft von Russland

"Wir hatten damals eine Luftströmung, die ging von Nord-Russland über Deutschland über Spanien bis runter in die Sahara" , sagt DWD -Meteorologe Andreas Friedrich. Dort habe sich ein Tief gebildet und für "große Niederschlagssummen" gesorgt, die in größeren Bereichen der Sahara als Schnee niedergegangen seien.

So etwas passiere immer mal wieder, so Friedrich, wahrscheinlich auch schon vor 1979. Geschneit hat es in der Sahara zum Beispiel auch 2005, 2012 und im Winter 2016/2017. Im Januar 2018 fielen laut ESA -Angaben sogar bis zu 40 Zentimeter Schnee.

Kurzes Phänomen