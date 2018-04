Im proppenvollen Hinterzimmer der Berliner Bar "Bitte & Danke" müffelt es mächtig. Bei tropischem Klima ist Schweiß die vorherrschende Duftnote. "Machst du mit oder bist du Journalist?" lautet die wohl meist gestellte Frage an diesem Abend.

Das ist nicht verwunderlich, denn die meisten Anwesenden sind im Auftrag von Presse, Funk und Fernsehen dort. Angelockt hat sie Deutschlands erste Pheromon-Party, die ein Dating-Portal am 19. April 2013 in Friedrichshain veranstaltet. Partnersuchende Singles sind eindeutig in der Minderheit.

Körpergeruch – eine Sache der Gene

Mehr als hundert junge Frauen und Männer haben sich laut Veranstalter zu der Pheromon-Party angemeldet. Gekommen sind nur etwa halb so viele, die nun mit Prüfermiene ihre Nasen in nummerierte und nach Geschlechtern getrennte Plastikbeutel stecken. In jedem liegt ein drei Tage getragenes T-Shirt, das den Körperduft seiner Besitzerin oder seines Besitzers verströmt.