So bunt wie sein Bauwagen in "Löwenzahn" ist auch sein Leben. 1937 wird Peter Fritz Willi Lustig in Breslau geboren. Nach einer Lehre zum Rundfunkmechaniker studiert er Elektrotechnik. Seine Karriere vor der Kamera beginnt mit einem Scherz: Ein Regisseur regt an, dem Tonmeister mit der Glatze ein rohes Ei auf den Kopf fallen zu lassen. Dieser solle irgendeinen witzigen Kommentar dazu abgeben - Lustig macht mit und überzeugt.

So landet er schließlich bei "Löwenzahn", wo er Kindern mit spielerischer Leichtigkeit erklärt, wo Kartoffeln wachsen und das Salz herkommt. Warum Flugzeuge fliegen und was das Weltall so spannend macht. Und nebenbei erfindet Lustig, selbst vierfacher Vater, herrlich sinnfreie Apparate Marke Eigenbau - wie "KlausDieter", die sprechende Ukulelen-Türklingel.

"Tüfteln, Forschen, Entdecken"

Lustig ist dabei nicht nur Moderator, sondern auch für die Inhalte von "Löwenzahn" mitverantwortlich. " Tüfteln, Forschen, Entdecken - das war seine Welt ", erinnert sich ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler. Neben Lustigs Neugier ist vor allem seine Authentizität ein Erfolgsfaktor: " Ich hab das alles für mich selbst gemacht, nicht um irgendwem zu gefallen. Ich wollte was rauskriegen. Ich wollte was wissen. " Das Konzept geht auf: Zwei Folgen der Sendung werden mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, zudem erhält Lustig 2007 das Bundesverdienstkreuz.

Lustig ist ein Paradiesvogel - beruflich und privat. Sein Vorbild ist neben Leonardo da Vinci auch Pu, der Bär. Dieser habe " großartigerweise " von sich selbst gesagt, er sei " ein Bär von sehr geringem Verstand ", schwärmt Lustig: " Das möchte ich von mir auch jederzeit behaupten können. "

Abschied nach 197 Folgen