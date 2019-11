Ost-Sandmännchen im West-Fernsehen?

Im Verkehrsmuseum Dresden schauen sich die Sandmänner aus Ost und West (l) tief in die Augen.

Als Schnellschuss entwickelt Gerhard Behrendt daraufhin in nur drei Wochen ein Sandmännchen-Pendant mit Spitzbart und Zipfelmütze, dessen Abenteuer im aufwendigen Stop-Motion-Verfahren gedreht werden. Zwei Wochen vor seinem Konkurrenten vom SFB kann "Unser Sandmännchen" im Deutschen Fernsehfunk ( DFF ) auf Sendung gehen. Als wohl einziger einfacher DDR-Bürger genießt das Sandmännchen fortan vollkommene Reisefreiheit. Nicht nur in die offiziellen DDR-Urlaubsländer Ungarn und ČSSR oder zu den vom Westen boykottierten Olympischen Spielen in Moskau (1980) darf es fahren, sondern auch nach Japan, Lappland oder Afrika. Exportiert wird die Serie in den Jemen, nach Sri Lanka und Mauritius, in die Mongolei und nach Vietnam.

Kinder schauen Fernsehen

Mit seinem jüngerem Gesicht läuft das Ost-Sandmännchen seinem Genossen aus dem Westen stetig den Rang ab. Da hilft es auch nicht, dass der Norddeutsche Rundfunk ( NDR ) die Figur 1962 rundumerneuert. 1966 bietet der WDR sogar 120.000 D-Mark für eine Dreijahreslizenz. Aber die Verantwortlichen beim DFF fürchten, dass DDR-Kinder ihr Sandmännchen lieber im Westfernsehen schauen könnten. Das Angebot wird abgelehnt.

Der Westsandmann muss in Rente