Schüsse auf Studenten

Doch dann kippt die Stimmung gegen die NPD : Bei einer Wahlveranstaltung in Kassel verletzt der Parteisicherheitsdienst zwei protestierende Studenten mit Pistolenschüssen. Bei der Bundestagswahl 1969 bleiben die Rechtsextremisten unter der Fünf-Prozent-Hürde.