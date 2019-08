So gut wie jeder hat schon aus ihr getrunken, in den meisten Haushalten ist sie Stammgast: die Mineralwasserflasche mit den typischen Perlen am Hals. Seit nunmehr 50 Jahren hat sie ihre Form unverändert behalten. 2019 ist die Normbrunnenflasche, so ihr amtlicher Name, dafür mit dem renommiertesten Design-Preis Deutschlands ausgezeichnet worden.

1969 beauftragt die Genossenschaft Deutscher Brunnen ( GDB ) den Bildhauer und Industriedesigner Günter Kupetz mit dem Entwurf einer neuen Glasflasche. Sie soll den mehr als 200 mittelständischen Mineralbrunnen in der GDB ein einheitliches, absatzförderndes und zukunftssicheres Marketing erschließen.