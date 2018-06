Fahrzeug-Aufzüge des alten Elbtunnels in den 1920er-Jahren

Für die Rampen müssen große Flächen geopfert und Vororte umgebaut werden. Die größte Herausforderung besteht in der Elbunterquerung. In einem ausgepumpten Hafenbecken werden acht fußballfeldgroße und je 46.000 Tonnen schwere Betonkästen gebaut. Sie werden auf die Elbe geschleppt und millimetergenau in einer ausgebaggerten Rinne versenkt.

Dann frisst sich die größte Schildvortriebsmaschine der Welt durch eiszeitliche Erdschichten. Vierzig Meter unter der berühmten Elbchaussee fräst "Maulwurf Otto", wie das Monstrum getauft wird, die über drei Kilometer langen Tunnelröhren Richtung Norden. Ab Othmarschen verläuft die A7 dann obererdig weiter.

Entlastung durch vierte Tunnelröhre

Trotz enormer Probleme, die das Mammutprojekt aufwirft, dauern die Bauarbeiten nur anderthalb Jahre länger als geplant. Auch die Kosten bleiben mit rund 500 Millionen D-Mark gegenüber zuvor geschätzten 380 Millionen im Rahmen. Am 2. Weihnachtstag 1974 wird der Neue Elbtunnel mit einem fünf Tage dauernden Volksfest dem Verkehr übergeben.

Aber der Verkehr nimmt viel rascher zu, als alle Prognosen vorhergesehen hatten. Nach 20 Jahren sind die Kapazitäten des Neuen Elbtunnels ausgereizt; eine vierte Tunnelröhre wird gebaut und 2002 eröffnet. Doch auch die nun achtspurige Autobahn unter der Elbe hat Hamburgs Verkehrsproblem nicht gelöst. Fast täglich stehen die Autofahrer am "Nadelöhr des Nordens" im Stau.