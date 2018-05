Großzügige Kunden am Muttertag

Der Muttertag ist bis heute ein Millionengeschäft für die rund 10.000 Blumenläden in Deutschland. " Unsere Kunden sind großzügig, ein klassischer Muttertagsstrauß liegt bei 30,35 Euro ", sagt Floristin Ute Kersting aus Dortmund. " Der Klassiker ist immer noch die rote Rose – in kurz, lang und mittellang ", erklärt Kersting.

Manchmal bricht unter den Blumengeschäften in Europa gar ein Kampf um gute Ware aus, denn auch in fast allen anderen Ländern gibt es Muttertage, teilweise jedoch an anderen Tagen. " Zum Beispiel in Frankreich am letzten Sonntag im Mai: Da ist es ein Muss, eine Blume zu verschenken. Das geht soweit, dass die Franzosen auf jeden Fall Maiglöckchen haben wollen, egal ob der Stiel fünf Euro kostet oder mehr ", sagt Ute Kersting.

Wenn die Franzosen Muttertag feiern, gehen fast alle Maiglöckchen auf dem Markt nach Frankreich. " Da bekommt der Produzent mehr als in Deutschland ", sagt Ute Kersting.

Geldmacherei der Blumenbranche?