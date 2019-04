Fletcher Christian führt Meuterer an

Auf der engen "Bounty" muss Bligh über 40 Mann Besatzung in Disziplin halten; es kommt zu ersten Konflikten. Mehrere Wochen später als geplant, erreicht er im Oktober 1788 Tahiti. Die keimenden Brotbaumsamen, Winde und Strömungen erzwingen nun eine sechsmonatige Pause bei den gastfreundlichen Polynesiern.

Die Mannschaft genießt das paradiesische Südseeleben, vor allem die Offenherzigkeit der Tahitianerinnen. Einige Männer, unter ihnen der 2. Offizier Fletcher Christian, gehen feste Beziehungen ein; andere versuchen zu desertieren. Anfang April 1789 sticht die "Bounty" mit 1.000 Baumablegern in Blumentöpfen wieder in See.

Die Platznot auf dem überfüllten Schiff heizt die Konflikte an Bord an. Mehrfach gerät Bligh mit dem stolzen Fletcher Christian aneinander. Am 28. April 1789 schlagen sich 21 Männer auf die Seite des 24-Jährigen und meutern gegen den Kommandanten. Bligh und seine Getreuen müssen ein Beiboot besteigen und werden ihrem Schicksal überlassen. Die "Bounty" segelt unter Christians Kommando zurück nach Tahiti.

Flucht nach Pitcairn

William Bligh gelingt das Kunststück, binnen 48 Tagen nach Timor zu navigieren; alle Männer kehren lebend heim. Nach Blighs Rapport über die Meuterei schickt die Admiralität 1791 eine Strafexpedition nach Tahiti und nimmt mehrere Besatzungsmitglieder fest. Drei von ihnen werden in London hingerichtet.