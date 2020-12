"'Melody Maker' war einzigartig, es war die erste wöchentliche Musikzeitschrift der Welt" , sagt der frühere Chefredakteur Christopher Welch. Das britische Fachblatt erscheint erstmals 1926. Es richtet sich an Musiker und Tanz-Bands - mit Konzert-Ankündigungen, Job-Anzeigen, Instrumentenbörsen.

In den 1930er Jahren sammelt das Magazin Geld, um in Großbritannien noch unbekannte Jazzern wie Duke Ellington und Louis Armstrong Auftritte zu ermöglichen. Als in den 1950er Jahren der Musikmarkt größer wird und die BBC ihr Musikangebot ausbaut, wächst auch der "Melody Maker". Er stellt Trends, Bands und Platten vor.