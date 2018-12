"Cicero lebt und wird leben im Gedächtnis aller Zeiten, solange diese Welt besteht." Die Voraussage des Historikers Velleius Paterculus aus der Antike gilt bis heute. Auch nach über 2.000 Jahren ist der römische Politiker, Schriftsteller und Redner Marcus Tullius Cicero fast so bekannt wie Gaius Julius Caesar.

Geboren wird Cicero am 3. Januar 106 vor Christus in Arpinum in Mittelitalien. Als Sohn eines römischen Ritters studiert er altrömische Literatur und griechische Philosophie sowie Rhetorik. "Er war ein Aufsteiger in die politische Klasse der späten Republik" , sagt der Kölner Althistoriker Karl-Joachim Hölkeskamp.