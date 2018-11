Liselotte von der Pfalz ist eine Plaudertasche. Es gibt kein Geheimnis am französischen Hofe, das vor der Schwägerin des Sonnenkönigs Ludwig XIV. sicher wäre. " Ich habe etwas Außerordentliches erfahren ", schreibt sie 1711 an ihre Tante. " Es gab da einen Mann, der viele Jahre in der Bastille eingekerkert war und der maskiert gestorben ist ."