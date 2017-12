Als sich Liselotte aber mit Madame de Maintenon, der Mätresse Ludwigs XIV., anlegt, zeigt ihr der Sonnenkönig fortan die kalte Schulter. Gesellschaftlich isoliert, lässt Liselotte ihren Gefühlen in Briefen an Verwandte und Freunde freien Lauf - trotz der Zensur, die jede Zeile mitliest.

So beklagt sich Liselotte etwa über die Maintenon: "I ch glaube nicht, dass ein böserer Teufel in der Welt kann gefunden werden, als sie ist, mit all ihrer Devotion und Heuchelei - alles Unheil kommt von dieser Zott !" Als Ludwig XIV. in ihrem Namen Anspruch auf die Pfalz erhebt und diese ab 1688 in Schutt und Asche legen lässt, zieht sich Liselotte vollends in ihre Privatgemächer zurück.

Mutter des Regenten von Frankreich

Immer stärker flüchtet sie sich ins Schreiben von Briefen, von denen sie täglich Dutzende verfassen kann. An die 60.000 sollen es insgesamt gewesen sein, schätzen Historiker; nur etwa ein Zehntel davon ist erhalten. Liselottes Korrespondenz zählt heute zu den wichtigsten Quellen jener Epoche.

Detailreich, mit Witz und Sarkasmus geißelt sie die Oberflächlichkeit, Verlogenheit und Intrigen in Versailles. Nur im unaufhörlichen Schreiben findet die einsame Liselotte die Kraft zum Überleben.