Waffen, Drogen, Menschenhandel, Schutzgeld, Kinderpornografie - kriminelle Geschäfte werfen hohe Gewinne ab. Um das illegal verdiente Geld nutzen zu können, wird es in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust - mithilfe von Geldwäsche.

Der Begriff geht auf die Aktivitäten des US -Mafiosi Al Capone zurück. Er investierte in den 1920er Jahren seine Gewinne aus seinen dubiosen Geschäften in Waschsalons.