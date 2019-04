Erste Vermutung: Betrunkene Hooligans

Kurz nach der Massenpanik verbreitet das Boulevardblatt "The Sun" unter dem Titel "Die Wahrheit" ihre - falsche - Version der Ursache. Dabei beruft sie sich auf einen anonymen Polizisten, der die Schuld betrunkenen Hooligans in die Schuhe schiebt. Die Opfer seien von den Horden bestohlen, Polizisten durch Schläge an Rettungsmaßnahmen gehindert worden: " Einige Fans urinierten auf die tapferen Cops ".

Aus Sicht von Augenzeugen stellt sich die Sache ganz anders dar. Eddy Spearitt war mit seinem 14-jährigen Sohn Adam im Stadion und steht direkt am Eisengitter zum Spielfeld. Beide werden wie andere Fans darangedrückt, als von hinten immer mehr Menschen in die Blöcke strömen. " Ich versuchte, Adam darüber zu heben, aber ich versagte ", wird sich Spearitt später erinnern. " Ein Polizist stand knapp zwei Meter davor und ich bettelte ihn an, er solle das Tor öffnen. Er tat es nicht, weil es gegen die Anweisungen war. " Adam Spearitt erliegt seinen Verletzungen kurz darauf im Krankenhaus.

Die Wahrheit kommt ans Licht

Zunächst bohrt niemand weiter nach. Aber dann organisieren Stadt, Verein und Hinterbliebene eine Kampagne, die Aufklärung bringen soll. 2009 setzt die britische Regierung eine unabhängige Kommission ein. Sie sichtet 450.000 Dokumente, vor allem Polizeiberichte und Krankenakten. 2012 wird das Ergebnis verkündet. Nach 23 Jahren kommt die Wahrheit endlich ans Licht: " Die Behörden tragen die Verantwortung für die Tragödie, nicht die Fans ", resümiert eine BBC -Reporterin.

Demnach trieb die Polizei die Menschen in bereits überfüllte Blöcke, die sie dann versperrte. Der Leiter der Polizei fälscht die Einsatzprotokolle und erfindet die betrunkenen Randalierer. Auch Rettungskräfte sind überfordert, nahezu die Hälfte der Opfer hätte sonst wohl gerettet werden können.