Ein Blumenstrauß und ein Buch mit dem Titel "Weltall - Erde - Mensch" oder "Der Sozialismus - Deine Welt". Das sind die offiziellen Geschenke der DDR , wenn Kinder erwachsen werden und die sogenannte Jugendweihe erhalten.

Der Begriff taucht erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts in freireligiösen Gemeinden und später in der Arbeiterbewegung auf. In der DDR bildet die Jugendweihe das Gegenstück zur evangelischen Konfirmation und zur katholischen Firmung.