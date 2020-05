Bibel übersetzt

Für Eliot sind die Indianer Völker mit komplexen Kulturen, von denen er lernen kann. Deshalb eignet er sich deren lokale Sprache an und übersetzt auch die Bibel in die Sprache der Algonquin. Sie erscheint 1663 in kleiner Auflage. Es ist das erste Buch, das auf dem amerikanischen Kontinent gedruckt wird.

Eliot gründet zudem 14 sogenannte Praying Towns. In diesen Siedlungen, gebaut nach dem Vorbild englischer Dörfer, leben, arbeiten und beten Indianer gemeinsam - unter der Leitung eines Missionars.